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Manisaspor'da son karar Aslan

MANİSA, () TFF 2'nci Lig'de teknik direktör arayışına çıkan Manisaspor, listesinin 1 numarasına aldığı Erkan Aslan'la prensip anlaşmasına vardı. Aslan için bir süre önce el sıkıştığı Yunusemre Belediyespor'dan da onay alındı....

Manisaspor'da son karar Aslan

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig'de teknik direktör arayışına çıkan Manisaspor, listesinin 1 numarasına aldığı Erkan Aslan'la prensip anlaşmasına vardı. Aslan için bir süre önce el sıkıştığı Yunusemre Belediyespor'dan da onay alındı. Manisaspor'da uzun yıllar futbolcu olarak görev yapan, 2015-16 sezonunda yine 2. Lig'de şampiyon olan kadroda teknik direktör Taner Taşkın'ın yardımcısı olan Aslan'la önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanması bekleniyor. Tarafların sözleşme için Makukula sorununun çözülmesini bekleyeceği öğrenildi. Erkan Aslan'ın kadro planlaması için şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi.
MAKUKULA PAZARLIĞI
MANİSASPOR, yıllardır başını ağrıtan ve bu ay sonunda kulübü FIFA kanalıyla küme düşürme ihtimali bulunan eski futbolculardan Makukula'yla son pazarlıkları yapıyor. Yönetim adına dosyayı ele alan eski başkanlardan Emre Hasgör, Makukula'nın avukatı Alexis Rutman ve menajeri Kenneth Asquez ile görüşmelerini sıklaştırdı. 29 Haziran'daki FIFA Disiplin Kurulu toplantısından önce yeni ödeme planının imzalanıp FIFA'ya sunulması bekleniyor. Tarzan, nakit ödemesi imkansız olan 1.9 milyon Euro tutarındaki bu borcu bir miktar ödeme yapıp taksitlendiremezse sahaya bile çıkmadan 3. Lig'e düşürülecek.

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