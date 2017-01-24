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Manisaspor'da Sercan ve Konde ayrıldı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde düşme hattından bir türlü kurtulamayan Manisaspor'da Malili golcü Konde'nin sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi. Son Elazığspor maçından sonra twitter hesabından sitemde bulunan sağ bek Sercan Türkeri...

Manisaspor'da Sercan ve Konde ayrıldı
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde düşme hattından bir türlü kurtulamayan Manisaspor'da Malili golcü Konde'nin sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi.
Son Elazığspor maçından sonra twitter hesabından sitemde bulunan sağ bek Sercan Türkeri ise takımdan ayrılma kararı aldığını, sosyal medya üzerinden duyurdu. Sezon başında FAS Ligi'nde şampiyon olan PUS Robot takımından transfer edilen ve şimdiye kadar yalnız 1 gol atabilen Konde'ye fesih bedeli olarak 17 bin euro ödendi.
Elazığspor maçından sonra yazdığı tweet ile teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın kadro tercihlerini hedef aldığı iddia edilen Sercan ise yine twitter hesabından, "Manisaspor'da yaşadığım olumsuzluklardan dolayı yönetim ile bir araya gelip ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Hakkımızda hayırlısı olsun" şeklinde paylaşımda bulunarak ayrılığını duyurdu.
Sercan ise geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyon olan Manisaspor'da 12, bu sezon ise 1'inci Lig'de 10 maçta forma giymişti.
CAİCEDO DENENİYOR
Ara transfer dönemini hareketli geçiren Manisaspor'da Meksika Apertura Ligi takımlarından Alebrijes De Oaxaca'da forma giyen Kolombiyalı forvet Diego Fernando Calderon Caicedo, takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Kariyerinde oynadığı 87 maçta 13 gol atan 27 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın olumlu rapor vermesi durumunda imza atması bekleniyor.
Geçen haftadan bu yana denenen 24 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncubu Billal Sebaihi'nin ise teknik heyetin gözüne girdiği, büyük ihtimalle sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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