Manisaspor'da Sercan sesleri

MANİSA, ()

Transfer yasağını kaldırıp güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapan 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Manisaspor, eski futbolcusu Sercan Türkeri'yi gündemine aldı.

Siyah-beyazlılarla 2015-2016 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Sercan'la prensipte anlaşma sağlandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun ilk fırsatta resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

Geçen sezon Pendikspor ve Amed Sportif formalarını giyen defans oyuncusu toplam 9 maça çıktı. Sercan daha önce Boluspor, Karşıyaka ve Alanyaspor'da oynadı.