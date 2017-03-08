Manisaspor'da sakatlar can sıkıyor

Kritik randevu öncesi takımdaki en kilit oyunculardan yoksun kalan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, şartlar ne olursa olsun kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Bu arada yönetim, ara transferde alınan sol bek Ufuk Budak'ın mayıs ayında bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladı.
Kritik randevu öncesi takımdaki en kilit oyunculardan yoksun kalan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, şartlar ne olursa olsun kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Bu arada yönetim, ara transferde alınan sol bek Ufuk Budak'ın mayıs ayında bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladı.