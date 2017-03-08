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Manisaspor'da sakatlar can sıkıyor

TFF 1'inci Lig'de 6-2'lik Bandırmaspor galibiyeti ile moral bulan Manisaspor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi sakatlar can sıkıyor. Sol ayak bileğinden sakatlanan Savaş Yılmaz ile sağ diz iç yan bağlarında...

Manisaspor'da sakatlar can sıkıyor
TFF 1'inci Lig'de 6-2'lik Bandırmaspor galibiyeti ile moral bulan Manisaspor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi sakatlar can sıkıyor. Sol ayak bileğinden sakatlanan Savaş Yılmaz ile sağ diz iç yan bağlarında esneme tesbit edilen Umut Gündoğan'ın zorlu randevuda forma giyme ihtimali bulunmazken, sol bacak üst adalesinde sorun olan Gökhan Sazdağı'nın hafta başından bu yana düz koşu yaptığı ve durumunun belirsiz olduğu belirtildi.

Beş aylık oğlu vefat ettiği için memleketi Adana'ya giden kaleci İsmail Şahmalı'nın moralinin bozuk olduğu ve teknik heyet tarafından dinlendirilebileceği öğrenildi.
Kritik randevu öncesi takımdaki en kilit oyunculardan yoksun kalan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, şartlar ne olursa olsun kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Bu arada yönetim, ara transferde alınan sol bek Ufuk Budak'ın mayıs ayında bitecek sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladı.      

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