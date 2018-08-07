Manisaspor'da Ömer harekatı

MANİSA, ()
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, sezon sonu takımdan ayrılan Ömer Buğdaycı'yı geri döndürmek için kolları sıvadı.
Manisaspor'la yollarını ayırdıktan sonra Bugsaşspor'la ön protokol imzalayan 21 yaşındaki futbolcunun çıkan pürüzler yüzünden Ankara ekibine resmi imza atmadığı öğrenildi. Harekete geçen kurmayların orta saha oyuncusuyla yaptığı görüşmenin olumlu gittiği, Teknik direktör Erkan Aslan'ın da onay vermesi halinde Ömer'in yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyeceği bildirildi.