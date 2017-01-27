Manisaspor'da Nuri krizi

Öte yandan pazar günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek siyah beyazlı ekipte yeni transferler Perovic ve Hüseyin antrenmanlara başladı. İki oyuncu idmanı izleyen futbolseverlerden büyük ilgi gördü. Kulüp bulması bildirilen iki futbolcudan Nuri Terliksiz çalışmada yer almazken, Sercan Türkeri takımdan ayrı düz koşu yaptı. Boluspor ve Elazığspor beraberliklerinin ardından Ümraniyespor'u yenerek düşme hattından çıkmak istediklerini söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Taraftarımızın desteği ile kazanıp, tırmanışa geçeceğiz" şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI
Öte yandan pazar günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek siyah beyazlı ekipte yeni transferler Perovic ve Hüseyin antrenmanlara başladı. İki oyuncu idmanı izleyen futbolseverlerden büyük ilgi gördü. Kulüp bulması bildirilen iki futbolcudan Nuri Terliksiz çalışmada yer almazken, Sercan Türkeri takımdan ayrı düz koşu yaptı. Boluspor ve Elazığspor beraberliklerinin ardından Ümraniyespor'u yenerek düşme hattından çıkmak istediklerini söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Taraftarımızın desteği ile kazanıp, tırmanışa geçeceğiz" şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI