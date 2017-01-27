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Manisaspor'da Nuri krizi

TFF 1'İNCİ Lig'de son olarak Denizlispor'dan santrfor Slavko Perovic ve Balıkesirspor'dan stoper Hüseyin Tok'u renklerine bağlayan Manisaspor'da yönetim Sercan Türkeri'den sonra takım kaptanı Nuri Terliksiz'e de kulüp bulmasını bildirdi....

Manisaspor'da Nuri krizi
TFF 1'İNCİ Lig'de son olarak Denizlispor'dan santrfor Slavko Perovic ve Balıkesirspor'dan stoper Hüseyin Tok'u renklerine bağlayan Manisaspor'da yönetim Sercan Türkeri'den sonra takım kaptanı Nuri Terliksiz'e de kulüp bulmasını bildirdi. Ara transferin bitimine 4-5 gün kaldığını belirterek alınan karara tepki gösteren Nuri ise takımdan ayrılmayacağını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Böyle bir niyetleri varsa, bana daha önce söylenmeliydi. Transferin bitmesine günler kala kendime nasıl takım bulayım? Biz bu kulüp için yeri geldiğinde fede dedik. Bu saatten sonra ayrılmam" diye konuştu.
Öte yandan pazar günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek siyah beyazlı ekipte yeni transferler Perovic ve Hüseyin antrenmanlara başladı. İki oyuncu idmanı izleyen futbolseverlerden büyük ilgi gördü. Kulüp bulması bildirilen iki futbolcudan Nuri Terliksiz çalışmada yer almazken, Sercan Türkeri takımdan ayrı düz koşu yaptı. Boluspor ve Elazığspor beraberliklerinin ardından Ümraniyespor'u yenerek düşme hattından çıkmak istediklerini söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Taraftarımızın desteği ile kazanıp, tırmanışa geçeceğiz" şeklinde konuştu.

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