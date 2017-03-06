Manisaspor'da moreller yerinde

İlk devrede yaptığı 16 karşılaşmada 14 gol atmasına karşın, ikinci yarıda sadece Eskişehirspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor müsabakalarında 16 gol kaydeden Manisaspor kendi istatistiklerini alt üst ederken, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar bu tabloyu, biraz da esprili bir dille "Bizim takımın ayarı yok" sözleriyle yorumladı. Bandırmaspor maçında skorun daha farklı olabileceğini belirten tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda skor 5-1 olunca devre arasında oyuncularıma, 'Rakibe saygı duyun, onların küçümsemeyin' diye uyarıda bulundum. Oysa ben onlara 'Gol atmayın' demedim, sadece rakibi tahrik edici davranışlardan kaçınmalardını istedim. Beni yanlış anlayınca, frene bastılar" şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI
İlk devrede yaptığı 16 karşılaşmada 14 gol atmasına karşın, ikinci yarıda sadece Eskişehirspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor müsabakalarında 16 gol kaydeden Manisaspor kendi istatistiklerini alt üst ederken, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar bu tabloyu, biraz da esprili bir dille "Bizim takımın ayarı yok" sözleriyle yorumladı. Bandırmaspor maçında skorun daha farklı olabileceğini belirten tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda skor 5-1 olunca devre arasında oyuncularıma, 'Rakibe saygı duyun, onların küçümsemeyin' diye uyarıda bulundum. Oysa ben onlara 'Gol atmayın' demedim, sadece rakibi tahrik edici davranışlardan kaçınmalardını istedim. Beni yanlış anlayınca, frene bastılar" şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI