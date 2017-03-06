Manisaspor'da moreller yerinde

TFF 1'inci Lig'de Manisaspor, kümede kalma yarışındaki en önemli rakiplerinden Bandırmaspor'u 6-2 yenerek kurtuluş yolunda dev bir adım atarken, ikinci yarıdaki müthiş performansı ile ligin en golcü 5 takımından biri olmayı başardı. İlk yarıda oynadığı 16 maçta rakip fileleri sadece 14 kez havalandırabilen ve ligin en az gol atan 3 takımından biri olmanın üzüntüsünü yaşayan siyah beyazlı ekip, ikinci yarıda kimlik değiştirdi. Boluspor maçıyla başlayan ikinci etapta 7 karşılaşmada rakip ağları 21 kez sarsan Manisaspor, toplamda 35 gole ulaşarak Balıkesirspor (40), Eskişehirspor (39), Göztepe (38) ve Yeni Malatyaspor'dan (36) ligin en skorer 5'inci ekibi olmayı başardı.

İlk devrede yaptığı 16 karşılaşmada 14 gol atmasına karşın, ikinci yarıda sadece Eskişehirspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor müsabakalarında 16 gol kaydeden Manisaspor kendi istatistiklerini alt üst ederken, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar bu tabloyu, biraz da esprili bir dille "Bizim takımın ayarı yok" sözleriyle yorumladı. Bandırmaspor maçında skorun daha farklı olabileceğini belirten tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda skor 5-1 olunca devre arasında oyuncularıma, 'Rakibe saygı duyun, onların küçümsemeyin' diye uyarıda bulundum. Oysa ben onlara 'Gol atmayın' demedim, sadece rakibi tahrik edici davranışlardan kaçınmalardını istedim. Beni yanlış anlayınca, frene bastılar" şeklinde konuştu. FOTOĞRAFLI