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Manisaspor'da Makukula telaşı

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'e düşen ve takımda 6 yıl önce forma giyen eski futbolcusu Makukula'dan kaynaklı yaklaşık 1.9 milyon Euro borcu ödeyemezse FIFA tarafından bu ay içinde 3'üncü Lig'e düşürülme ihtimali bulunan Manisaspor,...

Manisaspor'da Makukula telaşı

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'e düşen ve takımda 6 yıl önce forma giyen eski futbolcusu Makukula'dan kaynaklı yaklaşık 1.9 milyon Euro borcu ödeyemezse FIFA tarafından bu ay içinde 3'üncü Lig'e düşürülme ihtimali bulunan Manisaspor, Portekizli futbolcuyla anlaşmaya varamadı. Makukula'nın avukatlığını yapan Alexis Rutman'la görüşüp bir miktar para ve süre talep eden Manisaspor, anlaşmaya ikna edemedi. Tarihinin en sıkıntılı mali tablosunu yaşayan ve günlük kurla 10 milyon TL tutan bu parayı ödeyebilmesi imkansız görülen Manisaspor, oyuncu ve vekilini taksitlendirmeye ikna edilemezse büyük yaptırımla karşı karşıya kalacak.
FIFA Disiplin Komitesi'nin, siyah-beyazlıları Makukula'dan kaynaklı borçlar nedeniyle 29 Haziran'daki toplantısında küme düşürme ihtimali var. FIFA, geçen sezon Makukala'dan kaynaklı futbolcuya ve Portekiz Futbol Federasyonu'na olan borçları yüzünden Manisaspor'un toplam 9 puanını silmişti. Kadrosu dağılan, transfer yasağı bulunan, tesisleri içler açısı hale gelen siyah-beyazlılarda geçen hafta göreve gelip sorunlara çözüm arayışına geçen Başkan Bülent Baygeldi, destek turlarına çıkacak. Baygeldi, Futbol Federasyonu ve Spor Toto Teşkilatı'yla görüşmeler yapacak. 

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