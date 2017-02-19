Manisaspor'da mağlubiyet üzüntüsü

TFF 1'inci Lig'de 5'er gollü Ümraniyespor ve Eskişehirspor galibiyetlerinin ardından evinde Giresunspor'a 2-1 yenilen Manisaspor'un korktuğu başına geldi. Hafta boyunca öğrencilerini rehavete kapılmamaları için ikaz eden Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, son 4 maçını kazanarak Manisa'ya gelen Giresunspor'un gücü konusunda sürekli uyarılarda bulunmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

"Aldığımız tedbirler işe yaramadı" diyen Karafırtınalar, "5'er gol atmak beklentiyi yükseltti ama takımın potansiyelini de bilmek lazım" diye. Zaman zaman iyi futbol oynamalarına rağmen bireysel hatalardan gelen gollere engel olamadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

"Biz de pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bir topumuz çizgiden çevrildi. Sonuçta, geçen hafta nasıl deplasmanda kazandıysak, bu hafta da evimizde yenildik. Futbolun içinde bunlar var. Artık önümüzdeki Göztepe derbisine bakmak zorundayız. Amacımız Giresunspor karşısında kaybettiğimiz puanları bu müsabakada telafi etmek"