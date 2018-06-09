Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Manisaspor'da kongre günü

MANİSA, () Manisaspor'un geçen hafta ertelenen olağan kongresi yarın yapılacak.  Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri'ndeki genel kurul, saat 14.00'te başlayacak. Siyah-beyazlıların başkanlık seçiminde 18 Şubat'tan...

Manisaspor'da kongre günü

MANİSA, ()

Manisaspor'un geçen hafta ertelenen olağan kongresi yarın yapılacak. 
Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri'ndeki genel kurul, saat 14.00'te başlayacak. Siyah-beyazlıların başkanlık seçiminde 18 Şubat'tan bu yana görevde bulunan ve yeniden adaylığını açıklayan başkan Gökay Budak'ın yanı sıra taraftarlardan Bülent Baygeldi ve Manisa Devlet Hastanesi'nde güvenlik sorumlusu olarak çalışan Ahmet Çavuş'un listelerinin yarışması bekleniyor. Kongre öncesi son gün bazı adayların yarıştan çekilebileceği iddia ediliyor. 
Daha önce adaylık açıklaması yapan eski yöneticilerden Yunus Emre Şahin, seçime girmekten vazgeçerek Bülent Baygeldi'ye destek açıklaması yapmıştı. Geçen sezon borçları yüzünden aldığı puan silme cezaları ve dağılan kadrosuyla TFF 2'nci Lig'e düşen transfer yasaklısı Manisaspor'da yeni seçilecek yönetimi zorlu bir periyot bekleyecek. Manisaspor'un eski futbolcularından Portekizli Makukula'dan kaynaklı borcunu 18 Haziran'a kadar kapatamaz veya taksitlendiremezse FIFA Disiplin Komitesi tarafından 29 Haziran'daki toplantıda TFF 3'üncü Lig'e düşürülme ihtimali bulunuyor. 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325