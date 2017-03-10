Manisaspor'da karar İsmail'in

Cenaze nedeniyle Adana'da bulunan İsmail'in kafileye orada katılacağını belirten Karafırtınalar, "Oynamak isterse kaleyi İsmail'e teslim edeceğiz. Morali bozuk olduğu için izin talebi olursa, kendisine anlayış gestereceğiz" dedi. İsmail'in oynamaması durumunda kaleyi Emrah Tuncel'in koruması bekleniyor. Adana Demirspor'un güçlü bir takım olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, öğrencilerini 6-2'nin rehavetine girmemeleri konusunda uyardı.
YÖRÜKLERDER MORAL
Manisa Sancaklı Yörükleri Derneği Başkanı Ahmet Hulusi Arslan ve yönetim kurulu üyeleri pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'la oynanacak maç öncesi Manisaspor'un antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ile oyunculara başarı diledi. Oyuncuları Bandırmaspor galibiyetinden ötürü tebrik eden Arslan, "Manisaspor'un Adana deplasmanından da galibiyetle dönerek seriyi sürdrüreceğine inanıyoruz. Şehrimizin takımına başarılar diliyoruz" diye konuştu. FOTOĞRAFLI