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Manisaspor'da karar İsmail'in

TFF 1'inci Lig'de Manisaspor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında kaleyi kimin koruyacağı belli değil. Geçen hafta Bandırmaspor'u 6-2 mağlup eden kadroyu bozmayacağını açıklayan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar,...

Manisaspor'da karar İsmail'in
TFF 1'inci Lig'de Manisaspor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında kaleyi kimin koruyacağı belli değil. Geçen hafta Bandırmaspor'u 6-2 mağlup eden kadroyu bozmayacağını açıklayan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, afta başında 5 aylık oğlunu kaybeden kaleci İsmail Şahmalı konusunda kararı oyuncunun kendisine bırakacağını söyledi. 
Cenaze nedeniyle Adana'da bulunan İsmail'in kafileye orada katılacağını belirten Karafırtınalar, "Oynamak isterse kaleyi İsmail'e teslim edeceğiz. Morali bozuk olduğu için izin talebi olursa, kendisine anlayış gestereceğiz" dedi. İsmail'in oynamaması durumunda kaleyi Emrah Tuncel'in koruması bekleniyor. Adana Demirspor'un güçlü bir takım olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, öğrencilerini 6-2'nin rehavetine girmemeleri konusunda uyardı.
YÖRÜKLERDER MORAL
Manisa Sancaklı Yörükleri Derneği Başkanı Ahmet Hulusi Arslan ve yönetim kurulu üyeleri pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'la oynanacak maç öncesi Manisaspor'un antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ile oyunculara başarı diledi. Oyuncuları Bandırmaspor galibiyetinden ötürü tebrik eden Arslan, "Manisaspor'un Adana deplasmanından da galibiyetle dönerek seriyi sürdrüreceğine inanıyoruz. Şehrimizin takımına başarılar diliyoruz" diye konuştu.

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