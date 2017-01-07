Manisaspor'da Karafırtınalar iddialı

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 12 puanla düşme hattında tamamlayan Manisaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, sezonun ikinci etabında tempolu ve dirençli bir takımın sahada olacağının sözünü verdi, hedeflerini kümede kalmak değil ilk 6 olarak açıkladı.Maratonun ikinci etabında fizik kalitelerinin daha iyi olacağını söyleyen teknik adam, "Tüm futbolcularım antrenmanlarda yüzde yüzlerini sahaya veriyor. Çok çalışmanın verimini ligde alacağız. Ligde devre arası öncesi gösterdiğimiz performansla taraftarlar da takıma inanmaya başladı. Taraftarın olduğu kadar Manisa'da yerel yönetimlerin, tüm şehrin desteğine ihtiyacımız var. Manisaspor bu şehrin meselesi olmalı" dedi.İkinci yarının zorlu geçeceğini, neredeyse tüm rakiplerin kadrolarını takviye ettiğini söyleyen Sait Karafırtınalar, "Saha şartları da zor olacak ama ben lige tutunmuş olduğumuza inanıyorum. Bundan sonraki hedefimiz düşmemek değil üst sıralara tırmanıp ilk 6'nın içine kendimizi atmak olacak. Bu bazıları için hayal olabilir. Benim, 'Hayallerine herkes gülmüyorsa yeterince büyük değildir' şeklinde kendimi motive ettiğim bir söz var. Bir takımın hedefi düşmemek olamaz. Hedeflerde ilk 2 olmuyorsa ilk 6, o da olmuyorsa 10 olmalı. Bunların hiçbiri olmuyorsa futbolcular için bireysel hedefler, kulüp için oyuncuları vitrine çıkarıp bonservis geliriyle ekonomik olarak rahatlama öne çıkmalı. Rekabet içinde olmazsak sıkıntı yaşarız" diye konuştu.

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