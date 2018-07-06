Manisaspor'da kaptan gitti

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Manisaspor'da geçen sezon tüm sıkıntılara rağmen son maça kadar takımı terk etmeyen kaptan Hüseyin Tok, yeni sezon öncesi siyah beyazlılarla yollarını ayırdı. Serbest kaldıktan sonra görüşme yapılmayan tecrübeli savunmacı, aynı grupta yer alan Sancaktepe Belediyespor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon içinde kadrosu dağılan Manisa ekibinde sezon bittikten sonra genç oyuncular Alper, Mehmet Enes, Kağan Miray ve Asım'ın ardından Hüseyin de takımdan ayrılan isimler arasına katıldı. İç transferde Timur, Uğur, Akın, Ömer ve Abdülkadir'in durumları ise belirsiz.

Öte yandan transfer yasağını açmaya çalışan Manisaspor'da futbol şube sorumlusu Altan Çakıcı, taraftarlara umut veren açıklamalar yaptı. Transfer yasağına neden olan kulüpten alacaklı eski futbolcularla temas halinde olduklarını söyleyen Altan Çakıcı, "Ufak pürüzler kaldı. 10 gün içinde transferle ilgili müjdeli haberler verebiliriz" dedi. Çakıcı, eski yabancı futbolcu Simpson'ın alacağıyla ilgili eksi 6 puan ceza alma tehlikesinin devam ettiğini, bu konuda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Öte yandan Manisaspor'da yönetim, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e nezaket ziyaretinde bulundu.