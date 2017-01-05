Manisaspor'da kaleci İsmail'e doğum günü kutlaması
MANİSASPOR'un tecrübeli file bekçisi İsmail Şahmalı'nın 35'inci doğum günü, kamp yaptıkları Antalya Miracle Resort Hotel'de kutlandı. Yemekten sonra kendisi için özel hazırlanan pastayı kesen İsmail, ilk dilimi Kaleci Antrenörü Salih...
05 Ocak 2017 Perşembe 14:30
MANİSASPOR'un tecrübeli file bekçisi İsmail Şahmalı'nın 35'inci doğum günü, kamp yaptıkları Antalya Miracle Resort Hotel'de kutlandı. Yemekten sonra kendisi için özel hazırlanan pastayı kesen İsmail, ilk dilimi Kaleci Antrenörü Salih Sayar'a ikram etti. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve takım arkadaşları da deneyimli kaleciyi tebrik etti. FOTOĞRAFLI
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