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Manisaspor'da İstanbul seferi

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'de transfer yasağını kaldırmaya çalışan Manisaspor'da Başkan Bülent Baygeldi, İstanbul'a gitti. Baygeldi, yasağı kaldırmak için dosya masraflarından kaynaklı alacaklarını isteyen eski futbolculardan Berk...

Manisaspor'da İstanbul seferi

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'de transfer yasağını kaldırmaya çalışan Manisaspor'da Başkan Bülent Baygeldi, İstanbul'a gitti. Baygeldi, yasağı kaldırmak için dosya masraflarından kaynaklı alacaklarını isteyen eski futbolculardan Berk Neziroğluları, Mertan Caner Öztürk, Sercan Türkeri, Gökdeniz Varol, İsmail Şahmalı, Nikola Mikic, Slavko Perovic ve Ferhat Çökmüş'ün avukatı ile görüşecek. Baygeldi, Metin Yüksel, Erman Bulucu, Bahattin Köse ve Ufuk Budak dosyalarını da çözmeye çalışıyor. 
Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kentin en tanınmış markası olan Manisaspor'a destek vermeyip halkın kaynaklarını Büyükşehir Belediyespor'a aktarmakla eleştiren Bülent Baygeldi, bu tutumun değişmemesi durumunda, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na kadar şikayete hazırlandıklarını söyledi. Afyon kampının tarihini 1-11 Ağustos'tan 10-20 Ağustos'a alan Manisaspor, cumartesi günü 19 Mayıs Stadı'nda Bucaspor, 8 Ağustos Çarşamba günü ise Bergama'da Bergama Bld ile rakip olacak.

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