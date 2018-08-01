Manisaspor'da İsmail dönüyor

MANİSA, ()

Transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcayan 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor, eski kalecisi İsmail Şahmalı ile söz kesti. Siyah-beyazlıların transfer tahtasını açar açmaz 36 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İsmail'in siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde vefat eden 5 aylık oğlu Muhammed Ömer'in ismi Tarzan Tribünü'ne verilmişti. Manisaspor ile duygusal bağları güçlü olan İsmial'in yönetimin şartlarını kabul ettiği vurgulandı. Manisaspor'un İsmail'in yanı sıra dış transferde prensipte anlaşma sağladığı Sercan Türkeri, iç transferde Timur Karagülmez ve Uğur Pamuk ile de resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.