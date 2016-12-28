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Manisaspor'da ilk yarıyı 16'ıncı sırada bitirdi

MANİSASPOR TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattını 16'ıncı sırada bitirdi. Ligde 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Manisaspor, 14 gol atarken kalesinde 25 gol gördü. Ligde en az skor üreten üçüncü...

Manisaspor'da ilk yarıyı 16'ıncı sırada bitirdi
MANİSASPOR TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattını 16'ıncı sırada bitirdi. Ligde 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Manisaspor, 14 gol atarken kalesinde 25 gol gördü. Ligde en az skor üreten üçüncü takım olan siyah beyazlılar, 37 gol yiyen son sıradaki Mersin İdmanyurdu'ndan sonra kalesinde en çok gol gören ikinci takım olarak taraftarını üdü. Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getirmediği için 3 puanı silinen Manisaspor, evinde 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, deplasmanda ise yine 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.
Manisaspor ilk yarıda en çok forma giyen isim, 1304 dakika sahada kalan Metin Yüksel oldu. Metin'i 1240 dakikayla Savaş, 1140 dakikayla Berk, 1035 dakikayla kaleci İsmail, 1020 dakikayla Erman takip etti. Sezon başında büyük umutlarla transfer yapan Tarzan'da Eneramo, Bahattin, Dimov ve Metin, 2'şer gol attı. Savaş, Erman, Mertan, Ozan, Sercan ve Bakaki, birer kez gol sevinci yaşadı.
İlk 16 haftada 3 kırmızı, 45 de sarı kart gören Manisaspor'da takımın en hırçın ismi olarak 1 kırmızı, 6 sarı kart gören Berk ön plana çıktı. Cuma gününe kadar izinli olan Manisa'da Bakaki ve Konde'nin Fransa'yla Belçika'dan kulüplerle temasta oldukları öğrenildi.

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