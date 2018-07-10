Manisaspor'da ilk iç transfer Deniz

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig'de Grandmedical Manisaspor, iç transferde ilk anlaşmayı Deniz Çörtlen ile yaptı.

Sezonun bitmesinin ardından alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup sözleşmesini tek taraflı fesheden genç file bekçisi, başkan Bülent Baygeldi ile masaya oturarak kalmaya ikna oldu. Deniz, takımla yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Sezon bitiminde Hüseyin Tok, Asım, Alper, Mehmet Enes gibi oyuncularını da kaybeden Manisaspor, iç transferde Uğur Pamuk'la da pazarlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlara Tarık Almış Tesisleri'nde başlayıp 1 Ağustos'a kadar evinde çalıştıktan sonra Afyon'a 10 günlüğüne kampa gidecek Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan, ellerinde genç oyunculardan kurulu bir kadro olduğunu belirtti. Geçen hafta gençleri denemeye alan Aslan, "Mevcut a takımımıza U17 ve U19 takımından da 4-5 oyuncu dahil etmeyi planlıyoruz. İç transfer çalışmalarımızı bu hafta sonlandırmayı planlıyoruz. Transfer yasağını açtıktan sonra da dış transfere odaklanacağız" diye konuştu.