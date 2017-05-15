Manisaspor'da iç transfer görüşmeleri haftaya başlıyor

TFF 1'inci Lig'de Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek normal sezonun bitimine 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Manisaspor'da Başkan Abdullah Mergen'in, iç transfer görüşmelerine önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi.

Boluspor maçından sonra Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve sözleşme biten oyuncularla masaya oturacaklarını belirten Başkan Mergen, "İlk etapta Erman, Fahri, Ufuk, Umut, Hüseyin Tok ve İsmail Şahmalı ile yeniden anlaşmak istiyoruz" dedi.

Yeni dönemde mali disipline büyük önem vereceklerini kaydeden Mergen, Futbol Federasyonu yetkilileri ile yapılacak bir dizi görüşme İstanbul'a gitti. Bu arada sözleşmesi ay sonunda bitecek Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, 2 puanla devraldığı takımı 39 puana ulaştırdığını belirterek, "Ligin ikinci yarısında inanılmaz işler yaptık. Rakiplerimizi birer birer yenerek rahatladık" diye konuştu. Karafıtınalar, Boluspor'la oynanacak sezonun son maçı öncesi takıma çarşamba gününe kadar izin verdi.



