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Manisaspor'da Hüseyin Tok'a dönüş yolu

MANİSA, () YENİ sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, geçen sezonki kaptanı Hüseyin Tok'u takıma döndürmek için harekete geçti. Yaşanan maddi kriz yüzünden geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan ve Sancaktepe...

Manisaspor'da Hüseyin Tok'a dönüş yolu

MANİSA, ()

YENİ sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, geçen sezonki kaptanı Hüseyin Tok'u takıma döndürmek için harekete geçti. Yaşanan maddi kriz yüzünden geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan ve Sancaktepe Belediyespor'la el sıkışan deneyimli futbolcunun, İstanbul ekibiyle anlaşamadığı öğrenildi. Sancaktepe'den ayrılan Hüseyin'le yönetimin temasa geçtiği ifade edilirken, teknik direktör Erkan Aslan'ın onay vermesi halinde 29 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılara dahil olacağı kaydedildi. 
Manisaspor'da 7 yıl futbol oynayan Hüseyin Tok, Ege temsilcisinde Süper Lig ve 1. Lig'e yükselme sevinci de yaşamıştı.
Öte yandan Manisaspor, geçen sezonki isim sponsoru Grandmedical Hastanesi ile imzalanan anlaşmayı resmen feshetti. Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan başvuru kabul edilirken, TFF ve kulübün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarındaki Grandmedical Manisaspor ismi yalnız Manisaspor olarak değiştirildi. Manisaspor, yeni sezonda başka bir isim sponsoru almayacak.

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