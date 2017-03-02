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Manisaspor'da hedef 3 puan

TFF 1'inci Lig'de üst üste Giresunspor ve Göztepe'ye mağlup olarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Manisaspor, Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Teknik Dirökter Sait Karafırtınalar, kader niteliğinde...

Manisaspor'da hedef 3 puan
TFF 1'inci Lig'de üst üste Giresunspor ve Göztepe'ye mağlup olarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Manisaspor, Bandırmaspor ile oynayacağı karşılaşmayı heyecanla bekliyor.
Teknik Dirökter Sait Karafırtınalar, kader niteliğinde bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ümraniyespor ve Eskişehirspor'a karşı aldığımız 5 gollü galibiyetlerin ardından herkes play off'u konuşmaya başladı. Ancak şu anda düşme potasına çok yakınız. Bandırmaspor'u evimizde yenersek çok rahatlarız" dedi.
Siyah beyazlılarda sakaltığı süren orta saha oyuncusu Gökhan idmanlarda yer almazken, hafif sakatlıkları bulunan Bahattin, Ozan, Erman ve Emre ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Hakan ve Ümit Yasin ise tedavilerinin ardından antrenmana katıldı. Gökhan'ın Bandırmaspor maçına da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
Öte yandan taraftarın, "Herkes Manisaspor'a sahip çıksın " kampanyasına Şehzadeler Belediyesi'nden yanıt geldi. Belediye, ilçedeki 50 elektrik trafosunu Manisaspor amblemleri ile süsledi. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik taraftarları maça davet etti.

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