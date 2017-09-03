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Manisaspor'da hedef 3 maçta 7 puan

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenerek galibiyetle tanışan Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar vites büyüttü. Gaziantepspor galibiyetiyle moral bulduklarını belirten Karafırtınalar, önlerindeki...

Manisaspor'da hedef 3 maçta 7 puan
TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenerek galibiyetle tanışan Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar vites büyüttü. Gaziantepspor galibiyetiyle moral bulduklarını belirten Karafırtınalar, önlerindeki 3 haftada 7 puan hedeflediklerini söyledi. Bu periyotta Boluspor, Adanaspor (D) ve İstanbulspor ile karşılaşıcaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Sezon başı olmasına rağmen bu karşılaşmalar bizim için çok önemli.
Taraftarların beklentilerine karşılık vermek ve onları mutlu edebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekleyen Karafırtınalar, "Önce Boluspor'u mağlup edip çıkışımızı sürdüreceğiz. Rakibimiz de lige istediği gibi başlayamadı. Onlar da bu müsabakaya dönüm maçı gözüyle bakıyor" ifadelerini kullandı.
Takımın son durumu hakkında bilgi veren deneyimli teknik adam, "Mikic sakatlıktan kurtuldu ve idmanlara başladı. Tekrar takıma dönen Bakaki de bize önemli katkı sağlayacak, Timur da sözleşme yapacak" diye konuştu. 

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