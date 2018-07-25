Manisaspor'da gurbetçi atağı

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba harcarken, yönetimin sorunu çözmesi halinde gurbetçi futbolculara yöneleceği bildirildi.

Transfer tahtasını açabilmek için 7 milyon TL'nin üzerinde borcu kapatması gereken siyah-beyazlıların özellikle Almanya'da top koşturan gurbetçi futbolcuları izlemeye aldığı ifade edildi. Hem takıma katkı verecek hem de gelecek vaat edecek oyuncuları izleyen Manisaspor'un 1 Ağustos'ta yasağı ortadan kaldırması bekleniyor.

Teknik direktör Erkan Aslan'ın da kurmaylara futbolcu listesi verdiği öğrenildi.