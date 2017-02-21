Manisaspor'da Göztepe alarmı

TFF 1'inci Lig'in 21'inci haftasında kendi sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup olarak 5 maç sonra yenilmenin üzüntüsünü yaşayan Manisaspor, ateş hattındaki rakiplerinin de takılmasıyla teselli buldu. Haftanın ilk antrenmanı öncesi futbolcularıyla yaptığı toplantıda kendileriyle birlikte tehlikeli bölgede yer alan 6 takımdan 4'ünün berabere kaldığını, 2'sinin ise yenildiğini hatırlatan Teknik Direktör Sait Karafırtıanalar, "Kaybetmemize rağmen düşme hattının 2 basamak üzerindeki yerimizi koruduk. Giresunspor maçını oynanmamış sayıp, Göztepe derbisine odaklanalım" diye konuştu. Tehlike hattındaki rakiplerinin bu hafta da birbirinden güçlü rakiplerle karşılaşacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Biz de şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe'ye konuk olacağız. Zor bir maç olacak. Ancak kazanıp yeni bir seri başlatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bu arada derbi hazırlıklarına başlayan siyah beyazlı ekipte stoper Dimov'un cezalı olması, ara transferde alınan Hüseyin Tok'un henüz hazır olmaması, teknik heyetid üşündürüyor. Sarı kart cezası sona eren İsmail Haktan ise zorlu randeavuda takımdaki yerini alabilecek. FOTOĞRAFLI