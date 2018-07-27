Manisaspor'da gözler Bahattin'de

MANİSA, () -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor transfer yasağını kaldırmak için eski futbolcularıyla teker teker anlaşma sağlarken, gözler golcü Bahattin Köse'ye çevrildi. Manisaspor'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında görev yapan 27 yaşındaki futbolcunun alacaklarında fedakarlık yapması için ikna turları başladı. Bahattin'le eski takım arkadaşları Nuri Terliksiz ve Savaş Yılmaz'ın da görüştüğü öğrenildi. Deneyimli forvetin yasağı kaldırıp kaldırmayacağının şu anda belirsiz olduğu açıklanırken, yönetimin ve teknik ekibin de oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.