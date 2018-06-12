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Manisaspor'da görev dağılımı yapıldı

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'e düşen ve eski futbolcularından Makukula'dan kaynaklı borcu nedeniyle FIFA tarafından 3'üncü Lig'e düşürülme tehlikesi yaşayan Manisaspor'da pazar günü yapılan olağan kongrede Gökay Budak'ın listesine...

Manisaspor'da görev dağılımı yapıldı

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'e düşen ve eski futbolcularından Makukula'dan kaynaklı borcu nedeniyle FIFA tarafından 3'üncü Lig'e düşürülme tehlikesi yaşayan Manisaspor'da pazar günü yapılan olağan kongrede Gökay Budak'ın listesine 2 oy farklı üstünlük sağlayan Bülent Baygeldi başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantıda görev bölümünü yaptı. Manisaspor'da adaylıktan çekilip Baygeldi'nin listesine giren eski yöneticilerden Yunus Emre Şahin, 2'nci başkanlığa getirildi. Yeni yönetimde Serkan Özşen asbaşkan, Mustafa Pekçetin asbaşkan ve maç organizasyon sorumlusu, Altan Çakıcı futbol şube sorumlusu, Muhsin Seven genel sekreter, Servet Bedir basın sözcüsü, Nurullah Aksöz stat sorumlusu, Halil Arslan tesisler sorumlusu, Hasan Erteni idari ve mali işler sorumlusu, Nadir Uzbasan reklam, sponsorluk ve store sorumlusu olarak görev yapacak.

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