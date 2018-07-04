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Manisaspor'da gençler sahaya indi

MANİSA, () TFF 2'nci Lig'de mevcut kadrosu dağılan ve transfer yasağını açmak için çözüm arayan Manisaspor'da U17 ve U19 takımlarında forma giyen futbolcular, antrenmanlara başladı.  Teknik direktör Erkan Aslan gözetiminde Tarık...

Manisaspor'da gençler sahaya indi

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig'de mevcut kadrosu dağılan ve transfer yasağını açmak için çözüm arayan Manisaspor'da U17 ve U19 takımlarında forma giyen futbolcular, antrenmanlara başladı. 
Teknik direktör Erkan Aslan gözetiminde Tarık Almış Tesisleri'nde 3 gün boyunca yoğun bir antrenman programı uygulanacak genç oyuncular arasında yetenekli görülen isimler, A takımın 10 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarına dahil edilecek. 
Erkan Aslan, U17 ve U19 takımlarında forma giyen 35 oyuncuyu gözlemleyeceklerini belirterek, "Bu deneme veya seçme değil. Bu genç arkadaşlarımız zaten bizim lisanslı oyuncularımız. Mevcut transfer yasağımızdan dolayı bu genç arkadaşlarımızdan bazılarını A takıma çekmek ve hangi durumda olduklarını görmek üzere böyle bir çalışma içerisine girdik. B planı oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. İlk çalışmayı başkan Bülent Baygeldi ve yöneticiler Altan Çakıcı ile Muhsin Seven de izledi. 
İÇ TRANSFERDE SESSİZ
Manisaspor'da geçen sezonki kadroda yer alan gençlerden Alper Önal Ankaragücü'ne, Kağan Miray Bağış Giresunspor'a, Asım Hamzaçebi de İstanbulspor'a transfer olurken boşa çıkan Hüseyin Tok, Akın Açık, Uğur Pamuk, Timur Karagülmez ve Abdülkadir Korkut'la ise henüz masaya oturulmadı. Kadroda profesyonel tecrübesi bulunan futbolcu bulmakta güçlük çeken Manisaspor yönetimin bu isimlerle görüşmesi bekleniyor. 
Öte yandan siyah-beyazlı yönetim, önceliği transfer yasağını açmaya veriyor.

(FOTOĞRAFLI) 
 

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