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Manisaspor'da Fatih Tekke döndü

MANİSA, () - TFF 1'nci Lig'de 9 puanı borçları nedeniyle silinince ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Grandmedical Manisaspor'da ikinci devre hazırlıklarına katılmayıp görevinden ayrılacağı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Tekke,...

Manisaspor'da Fatih Tekke döndü

MANİSA, () - TFF 1'nci Lig'de 9 puanı borçları nedeniyle silinince ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Grandmedical Manisaspor'da ikinci devre hazırlıklarına katılmayıp görevinden ayrılacağı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Tekke, takıma döndü. Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle çalışmaların ilk etabına katılmadığı öğrenilen Tekke, Tarık Almış Tesisleri'nde bugün siyah-beyazlıların başında antrenmana çıktı. 
Yabancı oyunculardan alacaklarını tahsil edemeyen Dimov ve Atiemwen'in devre bitmeden ayrıldığı, antrenmana çıkmayan Axel Meye'nin de parası ödenmezse serbest kalacağı Manisaspor'da izin alan Perovic ile Mikic de çalışmalarda yer almıyor. Ayrıca, alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran isimlerden Emrullah ise kulüp arıyor. Transfer yasağı bulunan Manisa'da mali sıkıntı nedeniyle takımdan ayrılıkların sürmesi bekleniyor.

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