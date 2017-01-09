Manisaspor'da Eneramo'nun bileti kesildi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()- MANİSASPOR'da yılan hikayesine dönen Enaramo sorununda yönetim gemileri yaktı.

Haftalardır "Gidecek mi, kalacak mı?" tartışmalarının merkezinde yer alan futbolcu, babasının rahatsızlığını öne sürerek gittiği Nijerya'dan Başkan Abdullah Mergen'i arayarak, söz verdiği gibi 10 Ocak'ta gelemeyeceğini bildirdi. Antalya kampına da katılmayan Eneramo'nun tavrına tepki gösteren Başkan Mergen'in Nijeryalı golcünün sözleşmesinin feshedileceğini söyledi.

Öte yandan Antalya kampı dönüşü 1 gün izin yaptıktan sonra bu sabah antrenman için tesislere gelen siyah beyazlı takım, zeminin buz tutması nedeniyle saha kenarında ınma koşusu yapıp, salonda çalıştı. Zeminin bozulmaması için bir süre Tarık Almış Tesisleri'ni kullanmayacaklarını söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Yönetimle görüşüp il dışında kamp yapma talebimi ilettim. Boluspor maçının son hazırlıklarını Kuşadası'nda sürdürebiliriz" dedi.