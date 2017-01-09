Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...

Manisaspor'da Eneramo'nun bileti kesildi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()- MANİSASPOR'da yılan hikayesine dönen Enaramo sorununda yönetim gemileri yaktı. Haftalardır "Gidecek mi, kalacak mı?" tartışmalarının merkezinde yer alan futbolcu, babasının rahatsızlığını...

Manisaspor'da Eneramo'nun bileti kesildi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, ()- MANİSASPOR'da yılan hikayesine dönen Enaramo sorununda yönetim gemileri yaktı.
Haftalardır "Gidecek mi, kalacak mı?" tartışmalarının merkezinde yer alan futbolcu, babasının rahatsızlığını öne sürerek gittiği Nijerya'dan Başkan Abdullah Mergen'i arayarak, söz verdiği gibi 10 Ocak'ta gelemeyeceğini bildirdi. Antalya kampına da katılmayan Eneramo'nun tavrına tepki gösteren Başkan Mergen'in Nijeryalı golcünün sözleşmesinin feshedileceğini söyledi.
Öte yandan Antalya kampı dönüşü 1 gün izin yaptıktan sonra bu sabah antrenman için tesislere gelen siyah beyazlı takım, zeminin buz tutması nedeniyle saha kenarında ınma koşusu yapıp, salonda çalıştı. Zeminin bozulmaması için bir süre Tarık Almış Tesisleri'ni kullanmayacaklarını söyleyen teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Yönetimle görüşüp il dışında kamp yapma talebimi ilettim. Boluspor maçının son hazırlıklarını Kuşadası'nda sürdürebiliriz" dedi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55