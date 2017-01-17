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Manisaspor'da Eneramo ayrıldı

TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Manisaspor, Nijeryalı golcü oyuncusu Eneramo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Sezon başında Sivasspor'dan alındıktan sonra 8 maçta 2 gol atan Eneramo, ligin ilk yarısının son bölümünde...

Manisaspor'da Eneramo ayrıldı
TÜRKİYE 1'inci Ligi ekiplerinden Manisaspor, Nijeryalı golcü oyuncusu Eneramo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Sezon başında Sivasspor'dan alındıktan sonra 8 maçta 2 gol atan Eneramo, ligin ilk yarısının son bölümünde forma şansı bulamadığı için yönetime ayrılmak istediğini iletmişti. Devre arasında Nijerya'ya gittikten sonra babasının hastalığını ileri sürerek Antalya kampına katılmayan futbolcunun sözleşmesi sona erdirildi.
Manisaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel takım oyuncumuz Michael Eneramo'nun sözleşmesi, futbolcu ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Eneramo'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Ülkemizde bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Nijeryalı yıldızın ismi Katar Ligi'nden takımlarla anılıyor.

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