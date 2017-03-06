Manisaspor'da Emre Öztürk kadro dışı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde Bandırmaspor'u evinde 6-2 yenerek düşme hattından iyice uzaklaşan Manisaspor'da orta saha oyuncusu Emre Öztürk, kadro dışı bırakıldı.

Bandırmaspor karşılaşmasından önce ilk 11'de yer almadığını gören Emre'nin duruma itiraz etmesi sonucu, teknik direktör Sait Karafırtınalar tarafından maç kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Konuya ilgili açıklama yapan Sait Karafırtınalar, "Emre, kendisinden beklemediğim bir davranış sergiledi. Oysa ben hiçbir zaman yedek ya da as oyuncu ayrımı yapmam. Takım için kim o anda yararlı olacaksa, o oyuncu formayı giyer" dedi.

Sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen 25 yaşındaki Emre, bu sezon 14 maçta forma giydi.