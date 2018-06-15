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Manisaspor'da Demirbakan ve Doğantez listede

MANİSA, () Gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Manisaspor, teknik direktör adaylarını belirlemeye başladı.  İç transferde genç futbolcularıyla prensipte anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Coşkun Demirbakan ve Tolga Doğantez'i...

Manisaspor'da Demirbakan ve Doğantez listede

MANİSA, ()

Gelecek sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Manisaspor, teknik direktör adaylarını belirlemeye başladı. 
İç transferde genç futbolcularıyla prensipte anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Coşkun Demirbakan ve Tolga Doğantez'i listesine aldı. Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı, "Şartlarımıza uyacak en iyi çalıştırıcıyı göreve getireceğiz. Maddi konular önemli kriterler. Hem Coşkun Demirbakan, hem de Tolga Doğantez tanıdığımız isimler" diye konuştu. 
Öte yandan Başkan Bülent Baygeldi ve ekibinin öncelikli vaadi olan, "personele bayram öncesi maaş ödemesi" arife gününde yerine getirildi. Kurmayların kulüpte  görev yapan personele birer maaş da olsa ödeme yapıldığı, personelin bu ödemeyle bayrama moralli girdiği kaydedildi.
 

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