Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa tahliye...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa...
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası

Manisaspor'da çifte doğum günü

TFF 1'inci Lig'de sezona Afyonkarahisar kampıyla hazırlanan Manisaspor'da Emrullah Şalk ve Zahit Fındık'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. 30 yaşına basan Emrullah ve 26 yaşına giren Zahit, Akrones Thermal Hotel'deki akşam yemeği...

Manisaspor'da çifte doğum günü
TFF 1'inci Lig'de sezona Afyonkarahisar kampıyla hazırlanan Manisaspor'da Emrullah Şalk ve Zahit Fındık'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.
30 yaşına basan Emrullah ve 26 yaşına giren Zahit, Akrones Thermal Hotel'deki akşam yemeği sonrası kendileri için hazırlanan pastayı kesti. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve futbolcular, ikiliyi kutlarken Emrullah ve Zahit'e pastanın ilk dilimlerini takımın tecrübeli isimlerinden Mustafa Sevgi ikram etti.
Manisaspor, kampta yarın saat 18.00'de Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde Ümraniyespor'la hazırlık maçı oynayacak. Siyah beyazlı ekip, 2 Ağustos Çarşamba günü kampı tamamlayıp aynı gün saat 19.00'da Eskişehir'de Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Manisaspor, bu mücadelenin ardından kente dönecek.
Öte yandan Manisa tembilcisinde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın ekibine geçmiş sezonlarda kulüpte altyapıda görev yapan, son olarak Alaçatı Belediyespor'u çalıştıran Fatih Erkan Roşan da dahil oldu. 
     
FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314