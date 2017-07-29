Manisaspor'da çifte doğum günü

TFF 1'inci Lig'de sezona Afyonkarahisar kampıyla hazırlanan Manisaspor'da Emrullah Şalk ve Zahit Fındık'a sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

30 yaşına basan Emrullah ve 26 yaşına giren Zahit, Akrones Thermal Hotel'deki akşam yemeği sonrası kendileri için hazırlanan pastayı kesti. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ve futbolcular, ikiliyi kutlarken Emrullah ve Zahit'e pastanın ilk dilimlerini takımın tecrübeli isimlerinden Mustafa Sevgi ikram etti.

Manisaspor, kampta yarın saat 18.00'de Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde Ümraniyespor'la hazırlık maçı oynayacak. Siyah beyazlı ekip, 2 Ağustos Çarşamba günü kampı tamamlayıp aynı gün saat 19.00'da Eskişehir'de Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Manisaspor, bu mücadelenin ardından kente dönecek.

Öte yandan Manisa tembilcisinde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın ekibine geçmiş sezonlarda kulüpte altyapıda görev yapan, son olarak Alaçatı Belediyespor'u çalıştıran Fatih Erkan Roşan da dahil oldu.



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