Manisaspor'da büyük üzüntü

MANİSA, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'a 2-1 yenilerek sezonun bitimine 7 hafta kala kümede kalma umutlarını kaybeden Manisaspor'da genç futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Transfer yasağı nedeniyle tamamı altyapıdan kadrosu kalan siyah-beyazlılarda bitiş düdüğüyle birlikte kaleci Deniz ve Furkan başta olmak üzere tüm futbolcular göz yaşlarına boğuldu. Manisasporlu futbolcuları, daha önce siyah-beyazlı formayı giyen rakip takımdan Hakan Turan ve Akın Açık teselli etmeye çalıştı. Futbolcuların aileleri de tribünde göz yaşlarına hakim olamadı. 19 Mayıs Stadı'ndaki az sayıda taraftar ise genç futbolculara, "Emeğinize sağlık, ağlamak yok", "Sizler bu şehrin gururusunuz" tezahüratlarıyla moral vermeye çalıştı.