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Manisaspor'da büyük kriz

İlker KILIÇARSLAN / MANİSA, ()  - TFF 1'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, ekonomik olarak da tarihinin en sıkıntılı günlerini geçiren Grandmedical Manisaspor'da büyük kriz çıktı. Bir türlü mali sorunlarını aşamayan siyah-beyazlı...

Manisaspor'da büyük kriz

İlker KILIÇARSLAN / MANİSA, ()  - TFF 1'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren, ekonomik olarak da tarihinin en sıkıntılı günlerini geçiren Grandmedical Manisaspor'da büyük kriz çıktı. Bir türlü mali sorunlarını aşamayan siyah-beyazlı kulüpte futbolcular bir bir takımdan ayrılırken, yönetim de pes etme noktasına geldi. Dün akşam Başkan Abdullah Mergen'le bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri görevi bırakmak istediklerini iletti. İdareciler kulübün önünü açmak için kongreye gidilmesi önerisinde bulunurken, Abdullah Mergen'in ise bu teklife sıcak bakmadığı ileri sürüldü. Mergen'in tavrı nedeniyle tartışma çıktığı, bazı yöneticilerin istifa edebilecekleri bildirildi. Manisaspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke ve futbolcular da Abdullah Mergen'e rest çekti. 
Mergen ile görüşen Fatih Tekke'nin, "Takıma ödemeler yapılmazsa benim burada çalışmamın bir anlamı yok" dediği vurgulandı. Futbolcuların da yarına kadar yönetime süre verdiği, paralarının yatırılmaması halinde bir daha idmana çıkmayacaklarını kurmaylara bildirdiği kaydedildi. Maddi kriz yüzünden şu ana kadar Dimov, Atiemwen, Zahit, Meye ve kaleci Emrullah takımdan resmen ayrıldı. Kaptan Metin Yüksel ve İsmail Haktan'ın da kulüple yolları ayırmasının an meselesi olduğu belirtildi. Tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Manisaspor'da Başkan Abdullah Mergen'in nasıl bir çözüm yolu bulacağı merak konusu oldu. Bu sezon 9 puanı silinen Ege temsilcisinde taraftarlar da isyan bayrağını açtı. 

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