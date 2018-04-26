Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Manisaspor'da Budak'tan çıkarma

MANİSA, () - SPOR Toto 1'inci Lig'den sezon içinde aldığı puan silme cezaları ve altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla 2'nci Lig'e düşen, borçları nedeniyle uçurumun kenarında olan Grandmedical Manisaspor'da Başkan Gökay Budak, Başkent...

Manisaspor'da Budak'tan çıkarma

MANİSA, () - SPOR Toto 1'inci Lig'den sezon içinde aldığı puan silme cezaları ve altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla 2'nci Lig'e düşen, borçları nedeniyle uçurumun kenarında olan Grandmedical Manisaspor'da Başkan Gökay Budak, Başkent Ankara'ya giderek temaslarda bulundu. Manisa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleriyle görüşerek 2 Mayıs Çarşamba günü kulüp için düzenleyecekleri vefa gecesine davet eden Budak, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nı da ziyaret etti. 
Tüm vekillerin Manisaspor için bu özel geceye katılım sağlayacaklarını söyleyen Başkan Budak, "Şehrimizin gururu, göz bebeğimiz Manisaspor için düzenleyeceğimiz vefa gecesi için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda bir yandan şehrimizde ki iş adamlarımız ve sanayicilerimiz ile görüşüyor diğer yandan şehrimizin siyasetçilerinin de bu özel gecemize davet ediyoruz. Milletvekillerimizin şehrimizin takımına olumlu yaklaşımları bizleri son derece mutlu etti. Manisa'nın bağrından çıkmış değeri Manisaspor'u gelecek nesillerimize taşımak için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314