Manisaspor'da belirsizlik var

Erhan KASIRGA / MANİSA,() - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'da teknik direktör Kazım Akgün belirsizliği yaşanıyor. Sözleşmesi ay sonunda sona erecek genç teknik adamın takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı. Bu sezon tüm zorluklara rağmen takımı ayakta tutmaya çalışan Akgün'e 2'nci ve 3'üncü Lig'den birçok teklifin geldiği öğrenildi. Gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenilen Akgün'ü büyük ihtimalle Manisaspor'la yollarını ayıracağı kaydedildi.

Öte yandan Manisa ekibinde yönetimin kongre kararı alıp almayacağı da henüz netlik kazanmadı.