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Manisaspor'da Baygeldi çalışmalara başlıyor

MANİSA, () TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Manisaspor'da oldukça çekişmeli geçen genel kurulda mevcut başkan Gökay Budak'ı yalnız 2 oy farkla geride bırakarak koltuğa oturan Bülent Baygeldi, yapacağı icraatları açıkladı.  Esnaf...

Manisaspor'da Baygeldi çalışmalara başlıyor

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Manisaspor'da oldukça çekişmeli geçen genel kurulda mevcut başkan Gökay Budak'ı yalnız 2 oy farkla geride bırakarak koltuğa oturan Bülent Baygeldi, yapacağı icraatları açıkladı. 
Esnaf Kefalet Salonu'nda gerçekleşen seçimde 386 oyun 192'sini alan Baygeldi, "Vaat ettiğimiz gibi işe personelimizin maaşlarını ödeyerek başlayacağız. Emekçilerimizin hakkını vereceğiz" diye konuştu. Sözlerinin arkasında duracağını anlatan Baygeldi, "Bize güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayacağız. Personelimiz bayramda çocuklarına ekmek götürsün istiyoruz" dedi. Manisaspor'da aylardır maaş alamayan kulüp personeli geçen ay süresiz izne çıkarılmıştı.
Manisaspor tribünlerinin tanınmış isimlerinden olan, yönetim kurulu listesine adaylıktan çekilip kendisine destek veren eski yöneticilerden Yunus Emre Şahin'i de alan Bülent Baygeldi, ellerinde sihirli değnek olmadığını belirtip sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok zengin insanlar değiliz. Tribünlerden gelen insanlarız. Biz Manisaspor taraftarıyız. Elimizde çok büyük paralar olsa zaten hiç düşünmeden karşılıksız bu kulübe veririz. Kimse çok büyük beklentilere girmesin. Çok büyük paralar, transferler beklemesin. Gücümüz yettiğince, elimizden ne geliyorsa Manisaspor için yapacağız." 
Baygeldi yönetimi, 18 Haziran'a kadar eski futbolculardan Makukula dosyasını çözmeye çalışacak. Makukula'dan kaynakla 1.9 milyon  civarında borç konusunda anlaşma sağlanamazsa Manisaspor'un FIFA tarafından 3'üncü Lig'e düşürülme ihtimali var. 

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