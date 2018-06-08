Manisaspor'da Baygeldi büyük destekle aday

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () - MADDİ krizler ve aldığı puan silme cezalarıyla TFF 2'nci Lig'e düşen Manisaspor'da 10 Haziran Pazar gününe ertelenen olağan kongre öncesi Bülent Baygeldi, başkan adaylığını resmen açıkladı. Daha önce başkanlığa talip olacağını duyuran eski yöneticilirden Yunus Emre Şahin de adaylıktan çekilip Baygeldi'ye destek verdi. Şahin'in yanı sıra eski başkanlardan Emre Hasgör ile 1965 Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı'dan Bülent Baygeldi'ye tam destek geldi. Baygeldi'nin Okan Divrik Parkı'nda düzenlediği adaylık toplantısına Şahin ve Çakıcı da katıldı. Tribünden gelen biri olarak kulübün artık yönetilemediği hissettiklerini ve bu yüzden aday olduğunu belirten Bülent Baygeldi, "Herkes kendini ön plana çıkartıyor. Manisaspor taraftarın ve halkın takımıdır. Kararımızı verdik ve Manisaspor'u iyi bir yerlere getirmek için yola çıkıyoruz" dedi.

Kulübe küsenleri barıştıracaklarını, aynı çatı altında toplanan bir ekip olmaları gerektiğini belirten Baygeldi, "Emre Hasgör'ün başkanlığı döneminde 8 bin kişiye oynayan Manisaspor, şu an 60 kişiye oynuyor. Hasgör'den sonra başlayan düşüş bu zamana kadar geldi. Emre Hasgör de tribünden gelen bir isimdi ve başarılı oldu. Süper Lig'in kapısından döndük. Diğer sezon takım ligi 7'nci sırada bitirdi. Hedefe giden bir takım yarattılar. Bizim elimizde sihirli değnek yok. Elimizdeki şartlar ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Şu kadar para bulduk, sponsor bulduk gibi bir söylemimiz olamaz. Herkes taşın altına elini sokacak. Belki ufak bir çocuk okul harçlığını getirip verecek. İnanıyorum ki biz bu işin altından tüm Manisa olarak kalkacağız. Yunus Emre Şahin ile görüştük. Hedeflerimiz aynı. Onun da bizim de içimiz acıyor. Kayıtsız şartsız destek vereceğini söyledi. Bir çatı altında toplanacağız" diye konuştu.

ÖNCELİK PERSONEL VE MAKUKULA

Manisaspor'da başkanlığa adaylığını koyan Bülent Baygeldi, önceliklerinin personel maaşları ve bu ay içinde FIFA kanalıyla kulübü küme düşürme ihtimali olan Makukula dosyası olacağını söyledi. Baygeldi, "Mağduriyet yaşayan arkadaşlarımız o kadar çok beddua ediyorlar ki ilk önce bunlardan kurtulmalıyız. İnsanlar 8 ay çalışmış, maaşını alamamış. İlk önce onları çağırıp dualarını alacağız. Adamlar evine ekmek götürememişler. İlk önceliğimiz personel, sonra küçük esnafların ödemelerini yapmayı planlıyoruz. Bu ödemelerden sonra tamamen altyapıya yöneleceğiz" şeklinde konuştu.

Manisaspor'un önündeki eski futbolculardan Makukula ve kulübü Benfica'nın alacağı konusunda açıklama yapan Baygeldi, "Göreve geldiğimizde trilyonları ödeyecek durumumuz olmayacak. Ödeme planı hazırlayıp sunacağız. Gidilmesi gerekiyorsa gidilecek ve oyuncunun avukatıyla görüşecek. Anlaşma sağlanıp geri gelecek. Makukula konusunu Emre Hasgör'den başka kimse çözemez. Kendisinden öğreneceğimiz çok şey var. Gerekirse kendisini omzumuzda taşıyacağız. Bizi bu dertten kurtarmasını isteyeceğiz. Onun da içinden gelerek yapacağına eminim. Yaptığımız görüşmeler olumsuz olsaydı aday olmazdık. Biz bu kulübü bitirmeye değil, yüceltmeye geleceğiz" dedi.

BUDAK'A AÇIK KAPI

Bülent Baygeldi, göreve yeniden talip olan Başkan Gökay Budak'la görüşüp ortak hareket edebileceklerini belirtti.

Baygeldi, "Aramızda hiçbir problem yok. Tabii ki ona da gideceğiz. Neler yapabileceğimizi, güçlerimizi birleştirip kulübü bir noktaya getirip getiremeyeceğimizi konuşacağız. Herkes plan ve projesini sunacak. Eğer onunki mantıklı ise biz ona destek verelim. Bizimki mantıklı ise o bize destek olsun. Anlaşamadığımız takdirde kongrede üyeler kararını verecektir. O veya biz kazanırız fark etmez, Manisaspor kalıcı olandır. Hepimiz gelip geçiciyiz" diye konuştu.

Daha önce Manisaspor başkanlığı için adaylığını açıklayan Yunus Emre Şahin de Bülent Baygeldi yönetimiyle hareket edeceğini ifade ederek, "Biz birlikten yanayız. Kimsenin başkan olma gibi bir egosu yok. Manisaspor için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Manisaspor'da pazar günü saat 14.00'te yapılacak kongre öncesi Gökay Budak'ın yanı sıra Ahmet Çavuş, adaylığını açıklamıştı.