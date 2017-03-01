Manisaspor'da Bandırmaspor hazırlıkları sürüyor

TFF 1'inci Lig'de son iki maçını kaybeden Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularını en yakın rakiplerden Bandırmaspor'la oynanacak kritik 90 dakikaya motive etmeye çalışıyor.Karafırtınalar, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Moralinizi bozmayın. Siz farklı galip gelmesini de bilen takımsınız. Bu haftaki maçımız çok önemli. Rakibimiz son Şanlıurfaspor maçında 4 gol atıp hiç gol yemeyen bir ekip. Hata yapmamalıyız. Üst üste iki maç rakiplerimizle oynayacağız. Bu sınavları en az kayıpla hatta kayıpsız geçirmeliyiz" dedi.Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah beyazlılarda izinden dönen Savaş ve sağ dizinde ödem oluşan Erman, takımla antrenmanlara başladı. Tedavileri süren Gökhan Sazdağı, Hakan Turan ve Ümit Yasin, takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Sağ bacak arka üst adalelerinde zorlanma bulunan Bahattin Köse ve Ozan Sol ile soğuk algınlığı geçiren Emre Öztürk son çalışmada yer almadı. Sağ ayak bileği burkulan Mertan da antrenmanı yarıda bıraktı.

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