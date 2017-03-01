Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...

Manisaspor'da Bandırmaspor hazırlıkları sürüyor

TFF 1'inci Lig'de son iki maçını kaybeden Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularını en yakın rakiplerden Bandırmaspor'la oynanacak kritik 90 dakikaya motive etmeye çalışıyor. Karafırtınalar, futbolcularıyla yaptığı...

Manisaspor'da Bandırmaspor hazırlıkları sürüyor
TFF 1'inci Lig'de son iki maçını kaybeden Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularını en yakın rakiplerden Bandırmaspor'la oynanacak kritik 90 dakikaya motive etmeye çalışıyor.
Karafırtınalar, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Moralinizi bozmayın. Siz farklı galip gelmesini de bilen takımsınız. Bu haftaki maçımız çok önemli. Rakibimiz son Şanlıurfaspor maçında 4 gol atıp hiç gol yemeyen bir ekip. Hata yapmamalıyız. Üst üste iki maç rakiplerimizle oynayacağız. Bu sınavları en az kayıpla hatta kayıpsız geçirmeliyiz" dedi.
Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan siyah beyazlılarda izinden dönen Savaş ve sağ dizinde ödem oluşan Erman, takımla antrenmanlara başladı. Tedavileri süren Gökhan Sazdağı, Hakan Turan ve Ümit Yasin, takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Sağ bacak arka üst adalelerinde zorlanma bulunan Bahattin Köse ve Ozan Sol ile soğuk algınlığı geçiren Emre Öztürk son çalışmada yer almadı. Sağ ayak bileği burkulan Mertan da antrenmanı yarıda bıraktı.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.