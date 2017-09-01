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Manisaspor'da Bakaki dönüyor
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenerek 3 puanla tanışan Manisaspor, sözleşmesini fesheden Kongolu golcü Constantin Bakaki ile yeniden anlaşmaya hazırlanıyor. Transfer yasağı bulunan siyah beyazlılar geçen sezon forma giyen...
01 Eylül 2017 Cuma 15:07
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 yenerek 3 puanla tanışan Manisaspor, sözleşmesini fesheden Kongolu golcü Constantin Bakaki ile yeniden anlaşmaya hazırlanıyor. Transfer yasağı bulunan siyah beyazlılar geçen sezon forma giyen 21 yaşındaki forveti yuvaya döndürecek. Başkan Abdullah Mergen'in görüşme yapacağı Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın onay vermesi halinde Kongolu santrfor kadroya dahil olacak. Bakaki, geçen sezon Tarzan'da 16 maçta 1 gol attı.
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