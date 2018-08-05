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Manisaspor'da Aslan'ın inancı tam

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı hazırlık maçında Bucaspor'la 0-0 berabere kaldı.  Teknik direktör Erkan Aslan, ikinci özel maçın ardından takımının...

Manisaspor'da Aslan'ın inancı tam

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Manisaspor, 19 Mayıs Stadı'nda oynadığı hazırlık maçında Bucaspor'la 0-0 berabere kaldı. 
Teknik direktör Erkan Aslan, ikinci özel maçın ardından takımının son durumunu değerlendirdi. Futbolcuların genel görüntüsünden memnun olduğunu ifade eden Aslan, "Yüksek bir tempoyla sezon hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bucaspor karşısında zaman zaman iyi futbol sergiledik. Elbette eksikliklerimiz var. Ancak zayıf yönlerimizi sıkı bir çalışmayla kapatacağız" dedi. 
Transfer yasağının kalkmasını beklediklerini ifade eden Erkan Aslan, "Yönetimimizin büyük çabası var. Herkes transferin önünü açmak için büyük gayret gösteriyor. Belirlediğimiz futbolcular var. Yasak kalkar kalkmaz işe başlayacağız, daha güçlü bir takım kuracağız. Mevcut oyuncularımız da oldukça yetenekli" diye konuştu. Öte yandan siyah- beyazlılarda Altyapı Genel Koordinatörü Eser Evin ile U15 Takımı Antrenörü Aydın Sertyürek'in görevinden ayrıldığı öğrenildi.

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