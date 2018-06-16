Manisaspor'da Aslan favori

MANİSA, () - TFF 2'nci Lig'de bir yandan iç transfer görüşmelerine başlayıp bir yandan teknik direktör arayışına geçen Manisaspor'un yeni yönetimi, Erkan Aslan üzerine yoğunlaştı. Tolga Doğantez ve Coşkun Demirbakan gibi alternatifleri değerlendiren Manisaspor'un takımda daha önce futbolcu ve antrenör olarak görev yapan Aslan'la görüşüp prensipte el sıkıştığı öğrenildi. Birkaç hafta önce Manisa Süper Amatör Lig ekibi Yunusemre Belediyespor ile anlaşan Aslan için bu kulüpten de onay alındığı belirtildi. Genç teknik adamın bayram sonrasında resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Manisaspor yönetimi, geride bıraktığımız sezon takımın 12 puanının silinmesine neden olan, 1.9 milyon Euro tutarındaki borç konusunda adım atılmazsa bu ay içinde siyah-beyazlıları FIFA kanalıyla küme düşürme ihtimali bulunan Makukula dosyasını da ele aldı. Makukula dosyasıyla yönetime destek olan eski başkanlardan Emre Hasgör'ün ilgilendiği, avukatı Alexis Rutman'la görüşüp bir miktar para teklif ettiği öğrenildi. Manisa'da 1.5 yıl forma giyip takımdan ayrılan Sebaihi, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor'a transfer oldu.