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Manisaspor'da Aslan'dan söz

MANİSA, () Eski futbolcularından Makukula'dan kaynaklı borçları yüzünden FIFA tarafından TFF 3'üncü Lig'e düşürülme, Simpson'un alacağı nedeniyle de sezon başlamadan 6 puanının silinmesi tehlikesiyle karşı karşıya olan Manisaspor'da...

Manisaspor'da Aslan'dan söz

MANİSA, ()

Eski futbolcularından Makukula'dan kaynaklı borçları yüzünden FIFA tarafından TFF 3'üncü Lig'e düşürülme, Simpson'un alacağı nedeniyle de sezon başlamadan 6 puanının silinmesi tehlikesiyle karşı karşıya olan Manisaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Erkan Aslan, taraftarlara savaşçı bir takım sözü verdi. 
Kadrosundaki hem tecrübeli isimleri hem de serbest kalan birçok genci kaybeden transfer yasaklısı siyah-beyazlılarda kentteki bir internet sitesine açıklamalar yapan Aslan, "Benim olduğum yerde savaşmayan, ruhunu ortaya koymayan bir takım olma şansı yok" dedi.
Yense de yenilse de oynadığı futbolla alkışlanan bir takım oluşturacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Şehri yeniden ayağa kaldırabilecek bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Bu forma için canını dişine takıp ruhunu ortaya koyacak futbolcu grubundan oluşan bir takım yapacağız. Sahaya karakterimizi koyacağız" şeklinde konuştu. 
Aslan, transfer yasağının kaldırılacağına inandığını da belirterek, "Yasak getiren oyuncular benim antrenör olarak görev yaptığım 2015-16 sezonundan isimler. Somut adım atılmasını bekliyorlar" diye konuştu.
 

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