Manisaspor'da Akgün'den duygusal mesaj

Erhan KASIRGA / MANİSA, () -

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor sezonun son maçında şampiyonluğunu ilan eden Keçiörengücü'ne deplasmanda 5-0 yenilirken, teknik direktör Kazım Akgün camiaya duygusal bir mesaj gönderdi. Tam 18 yıl sonra 3. Lig'de mücadele edecek siyah-beyazlıların çok zor bir dönem geçirdiğini dile getiren genç teknik adam, "Antrenörlük hayatımın en zorlu, en yokluk içinde ve en diplerini yaşadığım bir sezon oldu. Ancak takımımla kazandığımız her puan emin olun bugüne kadar kazandığım en kıymetli, en anlamlı puanlardı. Her şey için çok teşekkürler yaşı küçük, yürekleri kocaman evlatlar. Bir teşekkür de herkesin sırt döndüğünde kulübe sahip çıkıp bayrağı yere düşürmeyen Başkanım Bülent Baygeldi ağabeyime. Bana bu şanlı kulüpte teknik direktörlük yapma şansı verdiği için başkanım ve yönetim kurulana minnettarım. Taraftarımızdan da Allah razı olsun. Sayınız az olsa da desteğiniz çok önemliydi" dedi.