Manisaspor'da Abdülkadir de gitti

MANİSA, ()

TFF 2'nci Lig'de bir yandan transfer yasağını kaldırmaya çalışırken diğer yandan iç transferde serbest kalma hakkı elde eden oyuncuları ikna etmeye çalışan Grandmedical Manisaspor, sözleşmesi biten Abdülkadir Korkut'u da elinden kaçırdı.

Geçen sezon 21 maçta forma giyen sağ bek, 2'nci Lig Beyaz Grup'taki rakiplerden Keçiörengücü ile anlaşmaya vardı. Daha önce Alper, Asım, Mehmet Enes, Hüseyin Tok gibi isimleri farklı kulüplere kaptıran, Akın Açık'la yeniden anlaşamayan siyah-beyazlılar, Atilla Erel'le ise el sıkıştı. Manisaspor, Uğur Pamuk ve Timur Karagülmez'in Almanya'dan dönüşünü bekliyor. İki gurbetçinin takımda kalıp önümüzdeki hafta ise Manisa'daki antrenmanlara katılması bekleniyor.