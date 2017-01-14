Manisaspor-Boluspor maçından notlar

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Boluspor'u konuk eden Manisaspor'un yeni transferlerinden Gökhan Sazdağı ilk on birde sahaya çıkarken, Galatasaray'dan gelen Umut ve Denizlispor'dan alınan İsmail karşılaşmaya yedek başladı.

Siyah-beyazlıların prensipte anlaşma sağladığı eksi stoperi Nikola Mikic ise maçı tribünden izledi. Tarzan'da kadro dışı bırakılan Bakaki ve Kone'nin yanı sıra kampa katılmayan Eneramo müsabakada görev almadı. Mücadeleyi yaklaşık 500 Manisasporlu futbolsever izlerken, 15 Bolusporlu da takımını destekledi.