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Manisaspor-Boluspor maçı soyunma odaları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - MANİSASPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Boluspor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Uzatma dakikalarında yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını...

Manisaspor-Boluspor maçı soyunma odaları

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, () - MANİSASPOR Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Boluspor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Uzatma dakikalarında yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Oyununun kontrolü bizdeydi. Özellikle ikinci devrede oyuncu değişiklikleriyle sonuca gitmeyi başardık fakat uzatmalarda gelen gole engel olamadık" dedi. Yeni transferlerden Gökhan, Umut ve İsmail'in de performansını değerlendiren Sait Karafırtınalar şöyle konuştu:
"Umut'u çok yakından tanıyorum. Onunla Bucaspor'u çalıştırırken 36 maça çıktım. Umut oyuna girer girmez büyük katkı sağladı ve asist yaptı. İsmail de maçı bir asistle tamamladı. Gökhan aynı şekilde önemli katkılar sundu. Boluspor maçında oynanan oyundan memnunum. Bu performansı sürdürdüğümüz sürece yenemeyeceğimiz takım yok."
Boluspor'u çalıştıran Fuat Çapa ise kadroda büyük değişimler yaşadıklarını söyledi. Devre arasında 9 futbolcu gönderip 6 transfer yaptıklarına değinen deneyimli çalıştırıcı, "Manisaspor karşısında on birde sahaya çıkan 6 oyuncu çok süre alan isimlerden oluşuyordu. Bunun sıkıntısını çektik. İlk yarıda net fırsatlar yakaladık, ancak final paslarını hiç iyi yapamadık. Skor 1-0 lehimizeyken farkı açmamız gerekiyordu. Kaçan da bir penaltımız var. Oyuncularım birbirlerini daha iyi tanıdıkça olumlu futbol oynayıp, istediğimiz sonuçları da alacağız" yorumunu yaptı.

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