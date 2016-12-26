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Manisaspor baskıyı kaldıramadı

TFF 1'inci Lig'de 6 haftalık yenilmezlik serisinin ardından eksik çıktığı Şanlıurfaspor depmasmanını 2-0 kaybederek devreyi düşme hattında tamamlayan Manisaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Genç ve deneyimi olmayan bir...

Manisaspor baskıyı kaldıramadı
TFF 1'inci Lig'de 6 haftalık yenilmezlik serisinin ardından eksik çıktığı Şanlıurfaspor depmasmanını 2-0 kaybederek devreyi düşme hattında tamamlayan Manisaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Genç ve deneyimi olmayan bir ekibiz. Şanlıurfaspor karşısında baskıyı kaldıramadık" dedi. Şanlıurfa'ya puan veya puanlar için gittiklerini söyleyen teknik adam, "Maalesef puansal olarak hiçbir şey alamadık. Maça birçok eksikle çıktık ama futbolcularım aslanlar gibi mücadele etti" diye konuştu.
Maçın ilk yarısında yaşanan penaltı pozisyonundan sonra takımda bir moral çöküntüsü yaşandığını ifade eden Karafırtınalar, "Hakemleri eleştirmek bizlere yakışmayan bir durum ama hata ve art niyet arasında ince bir çizgi var. Maçın başında Dimov'un kafa şutunu rakip oyuncu elle kesti. Hakem pozisyona eli cebinde kırmızı kartla gitti. Net bir penaltı vardı. Ancak pozisyonu sonradan kaleciye müdahale olarak değerlendirdi. Oyunun başındaki bu pozisyonla farklı bir skor alabilirdik" diye konuştu.
KAMP CUMA BAŞLIYOR
Manisaspor, lige verilen arada 4 gün izin yaptıktan sonra 30 Aralık Cuma günü Antalya'da kampa girecek. Siyah beyazlılar devre arası kampını 8 Ocak'ta tamamlayacak. Barbaros, Erdi gibi eski futbolcuların alacakları nedeniyle transfer yasaklısı konumunda olan Manisa'nın ara transferde yasağı kaldırıp takviye yapıp yapmayacağı netleşmedi. Transfer yapılması zayıf ihtimal olarak görülüyor.

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