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Manisaspor Başkanı: Teknik direktör Karafırtınalar ile yeniden masaya oturacağız

TFF 1'inci Lig'de sezonu 39 puanla 12'nci sırada tamamlayan Manisaspor'da Başkan Abdullah Mergen deneyimli çalıştırıcı ile en kısa sürede yeniden masaya oturacaklarını belirterek, "Sait Karafırtınalar'ın görevini sürdürmesi taraftarıyım....

Manisaspor Başkanı: Teknik direktör Karafırtınalar ile yeniden masaya oturacağız
TFF 1'inci Lig'de sezonu 39 puanla 12'nci sırada tamamlayan Manisaspor'da Başkan Abdullah Mergen deneyimli çalıştırıcı ile en kısa sürede yeniden masaya oturacaklarını belirterek, "Sait Karafırtınalar'ın görevini sürdürmesi taraftarıyım. Kendisi hem çok iyi bir teknik adam hem de çok karakterli bir insan" diye konuştu. 
Sait Karafırtınalar'la başarılı bir dönem geçirdiklerini belirten Mergen, "Sait Karafırtanalar göreve geldiğinde bizim kurduğumuz takımla elinden geleni yaptı. Ardından ikinci devrede bütçemize görev taviyeler gerçekleştirdik. Sait Karafırtınalar'ın dokunuşlarıyla da lige tutunduk. Önceliğimiz kendisini takımda tutmak. Daha sonra kadro planlaması yapacağız ve puan silme cezalarının da önüne geçeceğiz" dedi. 
Teknik Direktör konusunu çözer çözmez iç transfere yoğunlaşacaklarını söyleyen Mergen şunları söyledi:
"Takımın iskeletini korumak istiyoruz. Manisaspor'un kıymetini bilen, bu formaya yakışan futbolcuları da transfer etmeyi düşünüyoruz" dedi. Abdullah Mergen, eski futbolcular  Makukula, Ivanski ile Benfica kulübüne 3 Milyon 750 bin euro borç olduğunu, bu borcu yine taksitlerle kapatacaklarını bildirdi. 

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